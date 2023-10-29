Общество

Волгоградские студенты станут волонтерами и художниками муниципального приюта бездомных животных

Общество 29.10.2023 10:39
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29.10.2023 10:39


День открытых дверей, который прошел в пункте содержания бездомных животных МБУ «Северное» в сентябре этого года, вызвал живой интерес студентов и преподавателей волгоградских учебных заведений к обитателям муниципального приюта и желание поучаствовать в судьбе питомцев.

- На День открытых дверей попали не все желающие и уже после проведения этой акции к нам обратились преподаватели нескольких учебных заведений с предложением организовать посещение нашего приюта студентами и организации волонтерской работы, - рассказала V102.RU главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – Конечно, мы поддержали такую инициативу. Сейчас согласовывается график посещения приюта, в частности, учащихся Волгоградского техникума железнодорожного транспорта, а также студентов филиала Московского финансово-юридического университета.

Еще одно предложение о сотрудничестве поступило из Волгоградского государственного института искусств и культуры.


- В этом вузе, как известно, учится творческая молодежь.  И студенты выразили желание отобразить тему животных в своих рисунках в рамках проекта «Доброе соседство». В январе в институте пройдет выставка этих работ,  а потом их передадут нашему учреждению. Галерея из лучших картин украсит офис пункта содержания бездомных животных МБУ «Северное», - пояснила главный ветеринарный врач.

- Мы очень рады, что волгоградцы проявляют такой интерес к бездомным животным, это пойдет только на пользу гуманному отношению к четвероногим питомцам, в свою очередь, сократит случаи проявления агрессии, и поможет в воспитании у молодых людей доброты, милосердия и участия, - считает главный ветеринарный врач МБУ «Северное». – Мы открыты для работы с волонтерами и многие зоозащитники уже давно стали нашими друзьями и партнерами.


Напомним, в День открытых дверей в пункт содержания бездомных животных приехали все желающие волгоградцы и представители благотворительных зоозащитных фондов, которым продемонстрировали условия содержания собак. Особый восторг у гостей приюта вызвала игровая площадка для щенят.

Одна из главных задач приюта - пристроить бездомышей в семьи волгоградцев. Четверо малышей нашли в этот день своих хозяев. А всего в этом году более 250 собак, которые попали в пункт содержания бездомных животных, уехали домой. По словам сотрудников приюта, «усыновленные» животные платят за человеческую  заботу невероятной преданностью и верностью.

Фото V102.RU

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