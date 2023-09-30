Общество

«Боялась забрать всех»: в муниципальном приюте для бездомных животных в Волгограде прошел день открытых дверей

Общество 30.09.2023 15:45
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30.09.2023 15:45



В выходной  на участке содержания бездомных животных МБУ «Северное» было необычно многолюдно. Сегодня, 30 сентября, здесь прошел день открытых дверей для всех желающих познакомиться с условиями содержания собак, поиграть с самыми маленькими обитателями муниципального приюта, провести фотоссесию с питомцами и угостить их вкусняшками. Среди гостей приюта были и дети, у которых была возможность покормить щенков, почесть им за ушком и поучаствовать в активных играх наравне с шустрыми карапузами.

Волонтеры и давние друзья МБУ «Северное» тоже воспользовались возможностью еще раз посетить участок содержания бездомных животных. Добровольные помощники приюта и так здесь частые гости. Волонтеры и руководители благотворительных фондов всегда приезжают сюда не с пустыми руками. И на этот раз в качестве подарков зоозащитники привезли в приют пакеты с кормом. Самые ответственные питомцы, которые живут на территории участка на воле, знают свое дело и добровольно заступили  на «охрану» провизии к умилению гостей.

Волонтер Екатерина Баранова уже несколько лет в одиночку помогает бездомным животным. Жизнь женщины однажды повернулась в не очень хорошую сторону, но помогли ей пережить несчастья… собаки. Тогда она решила, что это – знак и стала спасать животных. Сначала подкармливала, потом – лечила и стерилизовала. Сейчас у нее более пятидесяти собак, на которые уходит почти все, что Екатерина зарабатывает.

Последний раз Екатерина была  в МБУ «Северное» несколько лет назад. Женщину поразили изменения, которые здесь произошли за это время.
- Это просто земля и небо. В 2019 году все было печально – собаки чуть ли не друг на друге сидели в вольерах, - вспоминает волонтер. - Очень радует, что условия содержания животных намного улучшились. Хотелось бы, чтобы государство больше помогало МБУ «Северное».

Многие посетители оказались в восторге от новой детской площадки для самых маленьких обитателей приюта, которая здесь недавно появилась. Руководитель благотворительного фонда «Лисена» Наталья Миндрина призналась, что такой опыт МБУ «Северное» неплохо было бы перенять и ее организации.

По словам главного ветеринарного врача МБУ «Северное» Гули Горбуновой, главные задачи  таких акций – это продемонстрировать открытость учреждения в деле оказания помощи бездомных животным, а также воспитание в детях доброты, милосердия и участия.
- Мы хотим показать, что собаки, которые живут на улицах, не опасны для окружающих, если их не провоцировать и не кидать в них камни. Бездомные животные, которые попадают к нам, проходят карантин, необходимые операции по стерилизации и возвращаются на улицы социализированными и адаптированными. Конечно же, мы хотим, чтобы кто-нибудь из наших посетителей выбрал себе питомца, а он обрел себе теплый дом и нашел счастье в семье, где бы его полюбили. Надеемся, что, если это не произойдет сейчас, то, может, кто-то приглядит себе четвероногого друга и потом, хорошо подумав и не побоявшись ответственности,  за ним вернется.

Положительный опыт работы в этом направлении у муниципального приюта уже есть. В этом году хозяев обрели 250  животных, отловленных на улицах. Но большая часть обитателей участка, к сожалению, после сытной жизни в питомнике снова вынуждена будет выживать в далеких от комфорта условиях. И без помощи человека им будет сделать это крайне трудно.

Сегодняшние гости приюта признались, что получили массу положительных эмоций от общения с четвероногими питомцами. И убедились, что собаки живут в условиях, далеких от трудностей обитания на опасных улицах.
- Боялась, что заберу  всех, - рассказала одна из женщин со слезами на глазах. – Так хочется, чтобы у этих собак появились хозяева. А уж какими  могут быть благодарными бездомыши, если они обретут семью, даже и говорить не стоит… 

И четверым маленьким питомцам приюта повезло. Сегодня после оформления необходимых документов они уехали в новые семьи, получив последние пожелания и наставления  сотрудников приюта.  

В приюте заверили, что будут и впредь проводить подобные акции и ждут всех, кто не побоится дать бездомным животным кров, любовь и заботу. Связаться с сотрудниками участка отлова МБУ «Северное» можно по телефону 56-11-48 или по электронной почте [email protected].
Фото и видео Алексея Костякова / V102.RU

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