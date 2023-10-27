«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцем

В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего в спецоперации добровольца Михаила Босслера. Как рассказала V102.RU дочь Мария, это была вторая командировка отца в зону СВО.

— Прошлый раз он провел на фронте полгода, получил осколочное ранение, был награжден орденом Мужества. Также у него есть Георгиевский крест IV степени. В марте вернулся, — вспоминает Мария. — Второй раз папа пошел добровольцем в сентябре этого года, а 21 октября он погиб. В зоне спецоперации он был вместе с братом. В тот день они на машине эвакуировали раненых — по ним был прилет, снаряд попал прямо в автомобиль. Брат выжил, отец погиб на месте. Ему было всего 53 года.

По словам дочери, похороны пройдут во Фролово.

— Он здесь родился, там родители похоронены. При жизни сразу сказал нам, чтобы в случае чего — его привезли сюда, — рассказала дочь. — Папа всю жизнь в Волгограде жил, служил в полиции. Когда вышел на пенсию, перебрался в Питер. Это было где-то в 2019-м. Увлечение байками — огромная часть его жизни. Отец много путешествовал, участвовал в различных мероприятиях байкерских, любил это дело.

Известно, что церемония прощания с Михаилом Босслером состоится в воскресенье, 29 октября, по адресу: улица Гоголя, 6. Отпевание в храме на улице Московской (возле вокзала) пройдет в 12.00.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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