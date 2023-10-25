Волгоградские школьники и студенты сразятся в «БумБатле»

В Волгограде среди учебных заведений стартовали соревнования по сбору макулатуры. Четырнадцать школ, два детских сада и Волгоградский государственный университет присоединились к Всероссийской акции по сбору бумаги «БумБатл». Ее координаторами в регионе выступили региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЦентр и общественная организация «Движение первых».

Сегодня, 25 октября, регоператор установил специальную тару под сбор бумаги в учебных заведениях. За первые часы акции учащиеся школы с углубленным изучением отдельных предметов №6 Центрального района собрали болье 20 килограммов макулатуры. Отметим, что только в этой волгоградской школе ежегодно собирают больше трех тонн макулатуры под эгидой «Сдай бумагу – спаси дерево!».





В рамках акции регоператор «ЭкоЦентр» запустил и серию обучающих лекций для участников батла. Так, накануне эковстреча прошла со студентами-экологами в Волгоградском государственном университете. Ребятам рассказали историю обращения с отходами, а также об эволюции бумаги и интересные факты о макулатуре.

А воспитанникам детского сада №25 Ворошиловского района показали на практике, как обычная картонка от старой коробки может превратиться в необычный подарок для близких людей. Для мастер-класса понадобились картон, ненужная ткань, клей и кисточки. В итоге каждый из воспитанников детсада смог самостоятельно создать из лоскутков дерево с разноцветными листиками.

Кстати, такая композиция символична. Ведь каждый участник акции спасает дерево: 1 тонна макулатуры спасает 17 деревьев.





Собранное в Волгоградской области вторичное сырье региональный оператор направит на сортировочные комплексы, где макулатура пройдет обработку перед отправкой на перерабатывающие производства.

– Из переработанной бумаги вновь получат офисную бумагу и тетради, книги, брошюры, каталоги, блокноты, упаковку, бумажные пакеты, салфетки и многое другое, – говорит заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Соревнования продлятся до 15 ноября. Все учебные заведения-участники получат благодарственные письма, а самые результативные – подарки.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»