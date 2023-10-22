«Там все усеяно трупами»: десятки мертвых ворон обнаружили на улицах волгоградцы

В редакцию V102.RU обратились жители Ворошиловского района Волгограда. Со слов горожан, в последнее время они стали замечать трупы ворон у дорог и трамвайных остановок. Причем, как уточнили волгоградцы, число пернатых жертв неизвестного стрелка только растет.

— Мы стали бить тревогу буквально на днях. У нас в районе стали появляться трупы ворон. Сначала их было немного, но в последнее время число скажем так жертв неизвестного стрелка, только растет, — рассказали местные жители. — Почему мы думаем, что это дело рук человека? Рядом спокойно прыгают воробьи, их никто не трогает.





По словам жителей района, погибших ворон стали находить на трамвайных путях.

Они лежат в большом количестве, начиная от остановки по улице Буханцева и до перегона остановки «Ростовская». Нас уже посещают мысли, что здесь завелся какой-то «ворошиловский» стрелок. Сегодня вороны, а завтра его целью могут стать люди, маленькие дети, — делятся своими опасениями жители близлежащих домов.





При этом волгоградцы не верят, что вороны могли погибнуть вследствие какой-либо инфекции.

— Знаем, что бывали такие случаи, когда гибли по 200-300 ворон в других регионах. Там это связывали с отравлением, мол, они по свалкам шастали, возможно, там что-то съели опасное. Но здесь все по-другому. И по количеству и по географии места, где появляются трупы. Не исключено, что кто-то тренируется на воронах, чтобы потом обстреливать трамваи, к примеру. У нас в районе такие случаи уже бывали, — говорят местные.





По данным орнитологов, вороны обычно гибнут от отравления химикатами, которые нередко оказываются на городских свалках. Не обходят их стороной и опасные болезни, в том числе птичий грипп. Также бывают случаи, что от «крикливых» пернатых избавляются сами люди, подкладывая в местах скопления птиц различные яды. В любом случае, для точного установления причин гибели, должны проводиться экспертизы птичьих останков.

Напомним, что в Волгограде подросток обстрелял трамвай и скрылся на легковушке. Инцидент произошел у дома № 33 по улице Радомской в Ворошиловском районе. Не обремененный учебой и работой несовершеннолетний так и не смог объяснить мотив своего поступка, заявив, что стрелял «просто так».

Фото: читатели ИА «Высота 102»