На площадке размещения промышленных отходов ВТЗ развивают уникальный для России проект

Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, накануне посетили представители власти и общественности. Они побывали на современном природоохранном объекте – полигоне размещения отходов производства третьего, четвертого и пятого классов опасности. В этом году комплекс отмечает 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. ВТЗ, следуя принципам «зеленой повестки», повысило эффективность использования природоохранного сооружения. Также на полигоне развивается уникальный для России проект.

— Предприятие реализует принятый в ТМК комплексный подход к решению вопросов экологической безопасности. ВТЗ принимает на себя обязательства по защите окружающей среды с помощью внедрения современных технологий, оборудования и материалов для снижения воздействия на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов. Также мы проводим системную работу по сокращению размещения на полигоне промышленных отходов, которая демонстрирует свою эффективность, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.





Отходы на полигоне благодаря современным технологиям находятся в полной изоляции от внешней среды. Загрязняющие веществ за счет применения современного защитного покрытия из качественного геосинтетического материала высокой плотности не проникают в почву, грунтовые воды и атмосферу.

Защитный слой располагается в основании и сверху карт для размещения отходов. Помимо этого, заполненная отходами карта дополнительно изолируется уплотненным слоем грунта. Экологический контроль ведется на полигоне с момента его ввода в эксплуатацию.

Проводимый мониторинг позволяет с уверенностью сказать, что негативное воздействие на окружающую среду полностью исключено. За десять лет эксплуатации заполняемость полигона составила всего 22% от проектной вместимости.





На ВТЗ внедряются проекты по уменьшению количества образующихся отходов и их повторному использованию — рециклингу — что позволит продлить срок эксплуатации объекта. 92% отходов из общей массы повторно используют в производстве, а также переводят в категорию побочной продукции, которая идет на реализацию сторонним организациям. И лишь 8% поступают на полигон ввиду отсутствия на данном этапе развития промышленности альтернативных методов их переработки.

Также на полигоне реализуется уникальный эксперимент по созданию карбоновой фермы и разработке концепции снижения в атмосфере концентрации парниковых газов в условиях промышленного предприятия и засушливого климата степной зоны. Для исследовательского климатического проекта на экспериментальных модельных площадках с июня 2022 года высажено около семи тысяч разных пород растений. По итогам наблюдений, лучшие практики будут реализовываться в более крупном масштабе.





Руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева отметила, что ей приятно находиться на площадке одного из флагманов экономики — Волжском трубном заводе.

— Хотелось бы, прежде всего, сказать, что, когда по инициативе губернатора Волгоградской области был организован Экосовет при областной думе, и была поставлена задача взаимодействовать с промышленными предприятиями, чтобы общественность понимала, какие реализуются природоохранные меры, именно ВТЗ первым откликнулся. Мы посетили производственные площадки, увидели, что предприятие участвует во многих проектах, которые они сами и разрабатывали. Это и «Зеленый щит», «Эколаб» и многое другое, — отметила Соловьева. — Именно здесь среди работников также был создан экологический совет. ВТЗ на системной основе занимается экопросвещением, как среди студентов на своих площадках в «ECO HOUSE ТМК», так и среди населения в принципе. Таким же эффективным проектом является и природоохранный объект по размещению отходов производства. Кроме этого, здесь сейчас ведутся исследовательские работы, которые позволят в будущем снижать объемы парниковых газов. Это очень правильно, потому что забота об экологии — это задача и бизнес-сообщества, и граждан. Как сказал Владимир Владимирович Путин, нужно рационально, по-хозяйски подходить к богатствам, которыми наделена наша страна. Подобные проекты в перспективе возьмут на вооружение и другие промышленные предприятия региона, — резюмировала Ирина Соловьева.





Для представителей власти и общественности была организована экскурсия на полигон, в ходе которой они узнали чуть больше об истории объекта и высадили новую аллею саженцев ореха. После гостям продемонстрировали фильм о деятельности площадки в течение прошедших десяти лет. Сотрудникам предприятия и почетным гостям, внесшим значительный личный вклад в реализацию природоохранных инициатив ВТЗ, вручили почетные грамоты.

Напомним, что полигон размещения отходов производства и потребления на ВТЗ введен в эксплуатацию в 2013 году. Объект соответствует всем требованиям законодательства. Проект строительства полигона внесен в Федеральный экологический справочник «Зеленая книга России» как одна из лучших практик в промышленной экологии.



