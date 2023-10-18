Общество

Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 18.10.2023 15:04
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18.10.2023 15:04


Линию скоростного трамвая в Волгограде, которая в конце июня текущего года была закрыта на реконструкцию, готовят к полноценному запуску движения, передает V102.RU. В администрации города точную дату, когда это произойдет, пока не называют.

Фотокорреспондент V102.RU Павел Мирошкин сегодня, 18 октября, снял подготовку к долгожданному событию. Накануне, напомним, новое полотно тестировали пустые вагоны, без пассажиров. Так называемая обкатка идет и сегодня, но в придачу к этому на объекте находятся около 200 человек, которые устраняют недоделки, досыпают щебень, выравнивают рельсы, кладут асфальт, красят заборы и наводят чистоту на остановках. Отметим, что такого количества рабочих на объекте одномоментно ранее во время реконструкции не наблюдалось. 



На всем реконструированном отрезке самая высокая степень готовности на станциях «Гимназия №14», «Баррикады» и «Монолит». Здесь установлены новые остановочные павильоны, электронные табло, уложен свежий асфальт. Рабочих здесь мало, в основном они замечены возле электрощитков, где, возможно, что-то настраивают. 

Новые рельсы после укладки выравнивают специальным агрегатом. Эта работа сейчас ведется на путях по направлению в центр города. На соседних путях, где все уже выровнено, как раз и идет обкатка.



В районе стадиона «Волгоград Арена» мужчины в униформе красят забор вдоль рельс. Цвет для него выбрали универсальный – черный.


Основная работа кипит на отрезке от «Возрождения» до «Красного Октября». Здесь убирают лишнюю растительность, вывозят мусор, а рабочие активно работают лопатами, разбрасывая между рельсов щебенку. Новых остановочных павильонов здесь еще нет. Пока на их месте только заливают опалубку. 



Как ранее сообщала мэрия, 17 октября специалисты АО «Электротранспорт Плюс» приступили к обкатке нового пути и контактной сети. После проведения этой обязательной процедуры скоростной трамвай начнет работать в своих обычных границах – от станции «Ельшанка» до конечной «ВГТЗ».



Реконструкция трамвайного полотна проводилась на 3-километровом участке наземной линии СТ от станции «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской».

В перечень выполненных работ, по данным горадминистрации, вошло строительство нового трамвайного полотна и укладка балластной призмы для регулировки высоты пути. Кроме того смонтирована новая контактная сеть, обустроены три трамвайных переезда с резинокордовым настилом. 

Мероприятия по обеспечению технологии бесшовного пути в соответствии с планом будут организованы после открытия движения в период технологических окон.

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