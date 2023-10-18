Волгоградец заплатил за выезд из России 950 тысяч рублей

Житель Волгоградской области не смог выехать за пределы России из-за крупного долга в 950 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области, такая задолженность у мужчины образовалась перед ребенком, которому он не платил алименты.

По решению суда отец должен был перечислять ежемесячно четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, но почему-то этого долгое время не делал.

В рамках исполнительного производства на счета должника был наложен арест. Также было вынесено постановление об ограничении на выезд за пределы РФ. Мужчина узнал об этом, когда пытался выехать за пределы страны. В итоге ему пришлось погасить долг в полном объеме вместе с исполнительским сбором.