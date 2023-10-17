Общество

Начинайте с УК: что делать и сколько терпеть, если в квартире +10 градусов

Общество 17.10.2023 19:42
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17.10.2023 19:42


В Волгограде сегодня, 17 октября, официально стартовал отопительный сезон. В целом же в Волгоградской области, сообщают чиновники, тепло уже поступает в 8000 многоквартирных домов с централизованным отоплением, 642 школы, 557 детских садов, 180 учреждений здравоохранения и 553 социально значимых объекта. Однако, по разным причинам в отдельные дома даже после старта сезона тепло могло не зайти. Куда в таких случаях обращаться, напомнили в региональной ГЖИ. 

– Если в квартире потребителя или отдельной комнате батареи все еще холодные, необходимо обращаться в управляющую компанию/ТСЖ/ЖСК, оставив заявку в аварийно-диспетчерской службе (АДС), – советуют волгоградцам в Госжилинспекции. – Как показывает практика, в 90% случаев работоспособность радиаторов отопления снижена из-за завоздушивания системы. 

Специалисты уточняют, что по правилам на жалобу об отсутствии тепла в управляющей организации должны ответить не позднее, чем в течение 16 часов с момента ее подачи, если в квартире температура составляет +12 градусов и выше.  

– В течение 8 часов на проблему должны отреагировать, если температура держится от +12°С до +10°С, в течение 4 часов – если столбик термометра опустился ниже +10°С, – уточняют в ГЖИ. – При этом жилец в течение получаса с момента регистрации заявки должен быть проинформирован о планируемых сроках визита специалиста.

Если никто на жалобы не отозвался и в квартире по-прежнему стоит лютый холод, чиновники рекомендуют брать в руки новый лист и ручку и писать теперь уже официальное обращение в надзорный орган. Советуют изложить конкретные факты оказания коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества с уточнением адреса и периода, в течение которого фиксировалась проблема. Отправить обращение можно по почте или привезти в ГЖИ лично. Впрочем, есть возможность сообщить о проблеме с помощью портала ГИС ЖКХ в электронном виде.

Адреса инспекций в Волгоградской области: 

  • Волгоград — управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А);
  • Волжский — контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);
  • Михайловка, Камышин, Урюпинск, Фролово — в администрации городских округов;
  • По другим муниципальным районам региона — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

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