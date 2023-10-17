Начинайте с УК: что делать и сколько терпеть, если в квартире +10 градусов





В Волгограде сегодня, 17 октября, официально стартовал отопительный сезон. В целом же в Волгоградской области, сообщают чиновники, тепло уже поступает в 8000 многоквартирных домов с централизованным отоплением, 642 школы, 557 детских садов, 180 учреждений здравоохранения и 553 социально значимых объекта. Однако, по разным причинам в отдельные дома даже после старта сезона тепло могло не зайти. Куда в таких случаях обращаться, напомнили в региональной ГЖИ.

– Если в квартире потребителя или отдельной комнате батареи все еще холодные, необходимо обращаться в управляющую компанию/ТСЖ/ЖСК, оставив заявку в аварийно-диспетчерской службе (АДС), – советуют волгоградцам в Госжилинспекции. – Как показывает практика, в 90% случаев работоспособность радиаторов отопления снижена из-за завоздушивания системы.

Специалисты уточняют, что по правилам на жалобу об отсутствии тепла в управляющей организации должны ответить не позднее, чем в течение 16 часов с момента ее подачи, если в квартире температура составляет +12 градусов и выше.

– В течение 8 часов на проблему должны отреагировать, если температура держится от +12°С до +10°С, в течение 4 часов – если столбик термометра опустился ниже +10°С, – уточняют в ГЖИ. – При этом жилец в течение получаса с момента регистрации заявки должен быть проинформирован о планируемых сроках визита специалиста.

Если никто на жалобы не отозвался и в квартире по-прежнему стоит лютый холод, чиновники рекомендуют брать в руки новый лист и ручку и писать теперь уже официальное обращение в надзорный орган. Советуют изложить конкретные факты оказания коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества с уточнением адреса и периода, в течение которого фиксировалась проблема. Отправить обращение можно по почте или привезти в ГЖИ лично. Впрочем, есть возможность сообщить о проблеме с помощью портала ГИС ЖКХ в электронном виде.

Адреса инспекций в Волгоградской области: