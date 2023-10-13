Волгоградцам рассказали, что ждать от погоды на выходных

В Волгоградской области на предстоящих выходных синоптики прогнозируют потепление. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельных районах температура поднимется выше +20 °С.

— Завтра, 14 октября, по области сильные осадки маловероятны. В ночные и утренние часы возможен местами туман. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с. Ночью температура составит +2...+7 °С, днем +14...+19 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье, 15 октября, без существенных осадков. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер юго-западный с порывами до 9-14 м/с. Ночью по региону +6...+11 °С, при прояснении температура упадет до 0...+5 °С, днем +14...+19 °С, в отдельных районах воздух прогреется до +22 °С.

В Волгограде на выходных без осадков и ветрено. Дневные температуры поднимутся до +19 °С.

— 14 октября в Волгограде ночью +5...+7 °С, после обеда +16...+18 °С. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/с, — добавили в ЦГМС. — 15 октября в городе-герое ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Напомним, что отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»