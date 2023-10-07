Под Волгоградом из-за ветра отменили файер-шоу на воде

Общество 07.10.2023 18:26
0
07.10.2023 18:26
В Волжском Волгоградской области из-за ветра отменили файер-шоу на воде, которое должно было пройти сегодня, 7 октября, в 19-00 ч. в парке «Ноосфера» в речпорту в рамках парусной регаты «Осенний ветер – 2023». Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа. Ранее сами организаторы предупреждали, что могут внести коррективы в программу мероприятия.
В соревнованиях яхтсменов принимали участие десять экипажей. После гонок спортсмены и гости веселились на дискотеке 90-х годов. А завершением праздника должно было стать файер-шоу. Артисты планировали выступить на понтонах.
Фото администрации Волжского
В волгоградском небоскребе прошли соревнования «Высота 102»07.10.2023 20:59
Общество 07.10.2023 20:59
«Крестов не видно»: жители Волгоградской области жалуются на состояние кладбищ07.10.2023 18:04
Общество 07.10.2023 18:04
Фонд «Белка и Стрелка» стерилизует 300 собак в Волгоградской области07.10.2023 12:56
Общество 07.10.2023 12:56
Курсанты из ДНР волгоградской академии МВД приняли присягу на Мамаевом кургане07.10.2023 12:33
Общество 07.10.2023 12:33
Волгоградские депутаты меняют устав07.10.2023 11:23
Общество 07.10.2023 11:23
Волгоградцы фантазируют о будущем острова Сарпинский07.10.2023 11:01
Общество 07.10.2023 11:01
Бастрыкин помог волгоградцам отремонтировать дорогу07.10.2023 09:50
Общество 07.10.2023 09:50
Волжанам назвали условие начала отопительного сезона07.10.2023 08:28
Общество 07.10.2023 08:28
Имена двух участников СВО увековечат в Волгограде06.10.2023 20:52
Общество 06.10.2023 20:52
В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государства06.10.2023 20:00
Общество 06.10.2023 20:00
На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской области06.10.2023 19:47
Общество 06.10.2023 19:47
Главный криминалист МВД России Казьмин посетил Волгоград06.10.2023 19:17
Общество 06.10.2023 19:17
Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра Кораблева06.10.2023 18:42
Общество 06.10.2023 18:42
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октября06.10.2023 17:08
Общество 06.10.2023 17:08
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на Волгоград06.10.2023 17:04
Общество 06.10.2023 17:04