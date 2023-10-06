МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на Волгоград

Резкое похолодание надвигается на Волгоградскую область. Об этом, как передает V102.RU, предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Ведомство ссылается на прогноз Волгоградского ЦГМС, который заявляет о перемене погоды уже в ночь на 7 октября.

- В ночь на 7 октября, сутки 8 октября и 9 октября на территории Волгоградской области прогнозируются ухудшения погодных условий: ливни, с 8 октября сильные дожди, местами грозы, усиление западного ветра в порывах до 17-22 м/с, ухудшение видимости до 800 метров, - предупреждает МЧС.

Уже 7 октября днем температура упадет до +10...+15º, а 8-9 октября ночью будет -1...+4º, днем +9...+14º.

Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций,. Это может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и высотной строительной техники, травмированию населения.