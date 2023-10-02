Суслики завелись на улицах Волжского в Волгоградской области

Симпатичные фигурки сусликов, которые когда-то обитали в местных степях, установлены на улицах города Волжского в Волгоградской области, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации города, первые такие арт-объекты появились сегодня, 2 октября, возле кукольного театра «Арлекин», напротив водонапорной башни и на улице Гайдара.

Власти Волжского утверждают, что суслики обитали в местных степях до начала строительства Волжской ГЭС и самого города, который в июле 2023 года отметил свое 69-летие. Раньше на этом месте был поселок гидростроителей, а сейчас – второй по величине город Волгоградской области.

Фото: администрация Волжского / t.me