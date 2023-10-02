В Волгограде уничтожили 100 кг еды из багажа пассажиров аэропорта

Сотрудники ветеринарного надзора изъяли в сентябре текущего года свыше 100 килограммов различных продуктов, которые пассажиры перевозили в своем багаже и ручной клади.

- Продукция не допущена к ввозу и уничтожена, - сообщили V102.RU в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В основном в аэропорту Волгограда задерживалось и уничтожалось мясо, сыр и творог - продукты животного происхождения, которые граждане пытались перевезти без ветеринарных сопроводительных документов.