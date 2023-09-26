Новый военкомат построят на юге Волгограда

- Мы определили 15-ю больницу как опорное медучреждение для Волгограда и Волгоградской области. По всем лечебным корпусам нужно завершить основные работы в 2024 году. Однако важно обеспечить транспортную доступность больницы № 15 и роддома № 4 с выходом на Вторую продольную, минуя музей-заповедник «Старая Сарепта». Постоянное движение «скорых» и другого транспорта через музей, через дворы — это неправильно. Сегодня принято окончательное решение, в ближайшее время начнётся проектирование. — подчеркнул Андрей Бочаров.
Губернатор также обратил внимание на необходимость создания парка на данной территории. Организацию зоны отдыха предложено включить в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.