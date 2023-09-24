Происшествия

Напала на кур: житель Волгоградской области поймал бешеную лисицу

Происшествия 24.09.2023 10:40
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24.09.2023 10:40


Карантин по бешенству объявлен в селе Александровка Иловлинского района. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, чрезвычайное происшествие случилось в населенном пункте на днях.
В хозпостройку, находящейся на территории одного из частных домовладений,  забежала лисица и напала на домашних птиц. На шум прибежал хозяин, который сумел поймать дикое животное, избежав прямого контакта, и затем передал его ветврачам для наблюдения.
Животное пало, через несколько дней лабораторно у погибшей лисицы было подтверждено бешенство. Специалисты профильной службы выполнили необходимый комплекс мероприятий — все домашние и сельскохозяйственные животные провакцинированы.
Ранее, напомним, сообщалось о нападении уличной бешеной кошки на жительницу Николаевска. Женщина получает необходимое лечение.
В комитете ветеринарии напомнили, что инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет. Опасная болезнь характеризуется поражением нервной системы и 100-процентной летальностью. Переносчиками бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки, грызуны. 

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