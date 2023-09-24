Напала на кур: житель Волгоградской области поймал бешеную лисицу

Животное пало, через несколько дней лабораторно у погибшей лисицы было подтверждено бешенство. Специалисты профильной службы выполнили необходимый комплекс мероприятий — все домашние и сельскохозяйственные животные провакцинированы.
Ранее, напомним, сообщалось о нападении уличной бешеной кошки на жительницу Николаевска. Женщина получает необходимое лечение.
В комитете ветеринарии напомнили, что инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет. Опасная болезнь характеризуется поражением нервной системы и 100-процентной летальностью. Переносчиками бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки, грызуны.