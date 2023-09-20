В ЦПКиО Волгограда впервые в России гимнастки покорят колесо обозрения

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в предстоящие выходные пройдет первое шоу воздушной гимнастики на колесе обозрения в России. Как сообщает V102.RU, первая тренировка уже прошла.

— Будут выступать 13 учениц трех студий воздушной гимнастики Волгограда и Волжского, которые являются победителями различных соревнования и фестивалей, — рассказал информагентству директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Уточняется, что шоу пройдет на высоте восьми метров на опорах колеса обозрения. Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября, в 18.00. Организатором выступает Федерация воздушной гимнастки и пилонного спорта Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»