Общество

В ЦПКиО Волгограда впервые в России гимнастки покорят колесо обозрения

Общество 20.09.2023 21:52
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20.09.2023 21:52


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в предстоящие выходные пройдет первое шоу воздушной гимнастики на колесе обозрения в России. Как сообщает V102.RU, первая тренировка уже прошла. 

— Будут выступать 13 учениц трех студий воздушной гимнастики Волгограда и Волжского, которые являются победителями различных соревнования и фестивалей, — рассказал информагентству директор ООО «Парк» Андрей Еркин. 

Уточняется, что шоу пройдет на высоте восьми метров на опорах колеса обозрения. Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября, в 18.00. Организатором выступает Федерация воздушной гимнастки и пилонного спорта Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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