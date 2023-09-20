Общество

В Волгограде нашли архивное фото с утраченным барельефом Сталина в центре города

Общество 20.09.2023 13:00
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20.09.2023 13:00


Сотрудники музея ВолгГМУ после долгих поисков обнаружили в архивах фотографию с барельефом Сталина на здании, где сегодня располагается Волгоградский медицинский университет. Как сообщает V102.RU, уникальный снимок опубликовали сегодня, 20 сентября, в телеграм-канале ВолгГМУ.

– Ранее считалось, что изображения главного корпуса с барельефом Иосифа Сталина не сохранились, – пояснили в университете.

Фотография областной партийной школы имени Сталина, где сейчас находится ВолгГМУ, была опубликована в журнале «Советская архитектура» в 1953 году. Здание находится в самом центре города.

Барельеф Иосифа Сталина, напомним, был демонтирован в 1961 году на фоне развенчания культа личности вождя. В настоящее время на шестиэтажном здании проводятся  работы по капитальному ремонту фасада и кровли. В планах – воссоздать исторический облик бывшей партшколы. Для этого будут проведены масштабные архитектурно-строительные работы.


Проектом предусмотрено восстановление контура бюста Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Также планируется установить мемориальную табличку, указывающую, что ранее такой барельеф здесь присутствовал.

Фото: ВолгГМУ / t.me

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