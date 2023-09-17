Общество

В Волгоградской области разведчики отрабатывают нештатные ситуации с Ми-8

Общество 17.09.2023 10:10
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17.09.2023 10:10


В Волгоградской области продолжают проходить подготовку военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа. Как сообщает V102.RU, отрабатываются, в том числе нештатные ситуации на борту вертолета Ми-8. 

— Первый этап подготовки включает в себя теоретический курс, затем разведчикам предстоит контрольная проверка, сдача нормативов по укладке основного и запасного парашютов, углубленный медосмотр, — рассказали информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Следующий этап подготовки разведчиков — отработка элементов прыжка на земле на воздушно-десантном комплексе. 

Уточняется, что военные отрабатывают отделение от макета вертолета Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе. 

Ранее федеральные СМИ, в частности издание «Газета.Ru» сообщало, что завербованный спецслужбами Украины российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа, которых, по словам перебежчика, позже «ликвидировали».   

Фото: Южный военный округ

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