Общество

Росстат: рождаемость и смертность продолжают снижаться в Волгоградской области

Общество 16.09.2023 09:55
0
16.09.2023 09:55


Итоги естественного движения населения Волгоградской области за январь-июль 2023 года опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, в регионе за этот период родились 9599 малышей. Это меньше, чем за январь-июль 2022 года. Снижение рождаемости составило 5,1%.
В то же время в регионе продолжают фиксировать тенденцию снижения смертности. Так, в январе-июле 2023 года из жизни ушли 18411 человек, что меньше, чем в 2022 году на 2037 человек. Смертность снизилась на 10%.

Ситуация со снижением рождаемости и смертности в регионе, напомним, сохраняется на протяжении последних месяцев.
В ЮФО хуже всего положение  с рождаемостью в Севастополе – этот показатель упал  почти на 10%. Лучше всего дела в сфере рождения детей обстоят  в Калмыкии (на 1%).
Самая низкая смертность в Адыгее – она уменьшилась на 21,3% в этом году.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2023 09:01
Общество 16.09.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 08:21
Общество 16.09.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2023 07:40
Общество 16.09.2023 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 21:20
Общество 15.09.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 20:14
Общество 15.09.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 17:53
Общество 15.09.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 16:37
Общество 15.09.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 15:26
Общество 15.09.2023 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2023 15:23
Общество 15.09.2023 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 13:46
Общество 15.09.2023 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2023 13:06
Общество 15.09.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 12:58
Общество 15.09.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 11:55
Общество 15.09.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2023 11:50
Общество 15.09.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2023 10:18
Общество 15.09.2023 10:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:40
Защитник «Ротора» Данил Пелих пообещал волгоградцам «огненное» зрелищеСмотреть фотографии
10:14
Под Волгоградом водитель Toyota RAV4 протаранила легковушку: двое погибшихСмотреть фотографии
09:55
Росстат: рождаемость и смертность продолжают снижаться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Под Волгоградом 50-летний мужчина сгорел в своем домеСмотреть фотографии
09:01
Минюст внес волгоградца Евгения Кочегина в список иноагентовСмотреть фотографии
08:21
В Камышине проезд в автобусах подорожает до 25 рублейСмотреть фотографии
07:40
Умер актер и бывший худрук Волжского драмтеатра Вячеслав ГришечкинСмотреть фотографии
22:53
Появились фото с места происшествия с самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:49
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Сельский учитель отсудила право на досрочную пенсию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:48
Капитан «Динамо-Синары» Елизавета Дудкина раскрыла секрет удачного старта в СуперлигеСмотреть фотографии
20:45
Двоих волгоградцев задержали за стрельбу из пневматики у жилых домовСмотреть фотографии
20:14
«Через три дня может быть слишком поздно»: волонтер из Волгограда назвала главные ошибки при поиске пропавших людейСмотреть фотографии
19:44
Волгоградского депутата Андрея Анненко отпустили домой из СИЗОСмотреть фотографии
18:31
«Нам нужна правда»: родные ищут свидетелей смертельного ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области перевернулась машина с сотрудниками МЧС. Есть погибшийСмотреть фотографии
17:53
Особый противопожарный режим с 18 сентября отменят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Госдуме уточнили, когда мобилизованные смогут вернуться домойСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области на выходные обещают +3° и туман с дождемСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выманил у жителя Саратова 5 миллионов и спустил их на ставкиСмотреть фотографии
15:39
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазиновСмотреть фотографии
15:26
«Я хочу спасти сына»: 24-летнего жителя Волгоградской области вернули на СВО с ампутированными пальцамиСмотреть фотографии
15:26
Россиян предупредили о ежегодном росте налогов на недвижимостьСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцев предупредили о подозрительных консервах из КрымаСмотреть фотографии
14:54
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за сына-«трубочиста»Смотреть фотографии
14:01
В Волжском избрали нового председателя гордумыСмотреть фотографии
13:46
«Росгосстрах»: этим летом из-за непогоды страховым случаям в 2,5 раза чаще присваивался статус «массовый убыток»Смотреть фотографии
13:22
Облкомобразования: в Волгограде плата за детсады остается прежнейСмотреть фотографии
13:06
Три КАМАЗа стройотходов выгрузили серые перевозчики рядом с бывшим детским лагерем на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Власти Волжского отчитались о подготовке укрытий на случай ЧССмотреть фотографии
 