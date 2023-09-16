



Итоги естественного движения населения Волгоградской области за январь-июль 2023 года опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, в регионе за этот период родились 9599 малышей. Это меньше, чем за январь-июль 2022 года. Снижение рождаемости составило 5,1%. Итоги естественного движения населения Волгоградской области за январь-июль 2023 года опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, в регионе за этот период родились 9599 малышей. Это меньше, чем за январь-июль 2022 года. Снижение рождаемости составило 5,1%.

В то же время в регионе продолжают фиксировать тенденцию снижения смертности. Так, в январе-июле 2023 года из жизни ушли 18411 человек, что меньше, чем в 2022 году на 2037 человек. Смертность снизилась на 10%.





Ситуация со снижением рождаемости и смертности в регионе, напомним, сохраняется на протяжении последних месяцев.



В ЮФО хуже всего положение с рождаемостью в Севастополе – этот показатель упал почти на 10%. Лучше всего дела в сфере рождения детей обстоят в Калмыкии (на 1%).Самая низкая смертность в Адыгее – она уменьшилась на 21,3% в этом году.