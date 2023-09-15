В Волгоградской области еще одного горняка наградили за заслуги

Общество 15.09.2023 11:55
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15.09.2023 11:55
В Волгоградской области за профессиональные заслуги накануне наградили сотрудника горнодобывающей компании Андрея Прокопенко. Житель региона более 30 лет проработал в горнодобывающей отрасли, из которых 29 лет – на подземной работе.
На Гремячинский горно-обогатительный комбинат в Котельниково Волгоградской области Андрей Прокопенко пришел в 2010 году – в самый разгар работы по началу строительства главных объектов комбината. В тот год было получено положительное заключение госэкспертизы на проекты проходки и строительства шахтных стволов и поверхностного комплекса ГОКа. В скиповом стволе № 1 установлено первое тюбинговое кольцо, над промплощадкой выросли два шахтных копра, и началась проходка - было пройдено 59,1 м клетевого ствола и 44,5 м скипового ствола № 1.
С тех пор и по настоящее время Андрей Евгеньевич принимал участие почти во всех ответственных операциях - от начала проходки и первого тюбингового кольца до оснащения стволов на постоянный период эксплуатации. Как и другие сотрудники, в процессе работы исследовал уникальные характеристики месторождения, изучал и применял на практике методы и технологии, разработанные специально для условий Гремячинского месторождения.
Свои первые знания о его сложной структуре он получил в должности горного мастера по проходке клетевого ствола.
- На пути к глубинам Гремячинского месторождения шахтные стволы пересекают четыре мощных водоносных горизонта. Ранее с таким сильным водопритоком я не сталкивался, - признает сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия Андрей Прокопенко. – Как и с таким масштабом предварительной заморозки пород. Обычно трубы с хладагентом опускают до глубины 200-300 метров, не более. Здесь мы замораживали породы на глубину порядка 850 метров.
Упорно и целеустремленно осваивая новые знания, получил должность заместителя начальника участка горно-капитальных работ № 1, а затем возглавил созданный участок подъема и поддержания стволов. Сейчас он лично руководит работами по замене головных канатов многоканатной подъемной машины скипового ствола и переоснащению подземного комплекса ствола на отметке -1085,1 м.
Андрей Прокопенко искренне увлечен своим делом и постоянно вносит предложения по оптимизации цикла выдачи руды и увеличению фонда рабочего времени подъемного комплекса скипового ствола. Реализованные идеи позволили в текущем году поднять технический лимит подъёма скипового ствола № 1 с 150 до 200 тыс. тонн в месяц. Например, одна из таких инициатив была направлена на ускорение работы шибера дозатора за счет подключения скипозагрузочного устройства к центральной компрессорной станции, что позволило увеличить количество скипов подъемной машины при непрерывной работе с 10,4 до 10,6.
Свою преданность профессии, огромный опыт он передает молодым коллегам, находя время для обучения вновь принимаемых работников. Его трудовые заслуги и профессионализм отмечены многими корпоративными наградами. А накануне его наградной список пополнило звание «Заслуженный работник АО «МХК «ЕвроХим».
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