Общество

Жители Камышина простились с погибшим на СВО Степаном Каревым

Общество 14.09.2023 15:40
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14.09.2023 15:40


Житель города Камышина Волгоградской области Степан Карев погиб на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал администрации города. Степану Кареву было 33 года. Его похоронили в селе Костарево Камышинского района, где живут родители его и супруги.
Корреспондент районной газеты «Уезд» сообщает, что Степан Карев погиб 6 сентября. На прощании с ним присутствовали и его сослуживцы, а также родственники, которые участвовали в СВО.  
Фото Елены Кулыжкиной, газета "Уезд"

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