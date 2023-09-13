Под Волгоградом «Газель» задавила на трассе велосипедиста





На трассе в Волгоградской области в ДТП погиб 63-летний велосипедист. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла на 952 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Городищенском районе.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм 63-летний пострадавший скончался в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



