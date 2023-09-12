Общество

Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссера

Общество 12.09.2023 14:47
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12.09.2023 14:47


В Волгограде назначили нового главного режиссера Нового экспериментального театра. Как сообщает ИА «Высота 102», им стал ученик Отара Джангишерашвили, заслуженный артист РФ Андрей Курицын. Нового руководителя представил труппе сегодня, 12 сентября,  председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых.

По информации облкомкультуры, Андрей Курицын работает в НЭТе с 1989 года и на сегодня является ведущим артистом и режиссером-постановщиком театра.  

– За 34 года Андрей Владимирович сыграл свыше пятидесяти ролей, которые неизменно вызывают к себе интерес со стороны профессиональной критики и признание зрителей. В 2019 году  прошел обучение в Институте по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов по специальности «Театральная режиссура», что позволило ему стать штатным режиссером-постановщиком НЭТа, – уточняют в профильном ведомстве.

В качестве режиссера Андрей Курицын поставил в НЭТе спектакль «Вий» по повести Николая Гоголя, который является одним из самых кассовых спектаклей театра. В настоящее время новый главный режиссер театра работает над премьерным спектаклем «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. 

Андрей Курицын награждён Почетной грамотой губернатора Волгоградской области и Государственной премией Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности за роль Сеньора Бальбоа в постановке «Вера, надежда, любовь» в 2016 году.

Фото: Андрей Курицын / VK.com

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