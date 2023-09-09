Росводресурсы: для Волгоградского водохранилища изменили режим сброса

Для Волгоградского водохранилища изменены параметра сброса воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росводресурсы, постепенное снижение начнется с 11 сентября.

— Осенняя межень на Волге и Каме сказывается на объеме притока и соответственно — на сбросных расходах. С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне принято решение, что основной регулятор Нижней Волги — Куйбышевское водохранилище — будет работать со сбросами 4400 куб. м/сек. Для замыкающего гидроузла каскада — Волгоградского, установлен режим в 4900-5050 куб. м/сек, — пояснили информагентству в пресс-службе федерального агентства.

Уточняется, что действующие нормативы по режиму работы гидроузлов водохранилищ каскада будут действовать вплоть по 10 октября с возможностью оперативной корректировки в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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