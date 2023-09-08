Новая партия груза ушла в зону СВО из Волгоградской области

Квадрокоптеры, тепловизоры, дизельный генератор, блокираторы дронов, медицинское оборудование, предметы снаряжения и экипировки отправлены сегодня, 8 сентября, в зону проведения специальной военной операции.
Спецгруз сформирован по заявкам командиров воинских частей за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу», сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе.
На счет фонда поступило уже почти 800 миллионов рублей, из которых на 650 миллионов рублей приобретено военной экипировки, снаряжения, автотранспортных средств и многого другого, что необходимо для выполнения задач спецоперации. Партии грузов регулярно направляются в зону СВО. Средства перечисляют предприятия промышленности и аграрного комплекса, предприниматели, организации, общественные объединения и неравнодушные граждане.
Фото Волгоградской областной думы