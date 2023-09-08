Спортивная площадка для занятий пляжным волейболом появилась на окраине жилого района «Восточный» в Котельниково. Инициатором обустройства пустыря стал местный житель Владислав Пьяникин.

Как стало известно журналистам, мужчина, будучи работником «ЕвроХим-ВолгаКалия», озвучил свою идею профсоюзу – и в итоге начинание поддержали предприятие и коллектив. Так, профсоюз взял на себя организационные вопросы, получение необходимых разрешений и согласований строительства, приобретение спортивного инвентаря. Предприятие выделило технику, помогло завезти необходимый объем песка, изготовить металлические конструкции.

В работе по строительству площадки для пляжного волейбола участвовали председатель профсоюза Виктор Глущенко, инициатор Владислав Пьяникин, молодые специалисты Глеб Коляда, Александр Капитула и Кирилл Пешехонов.





– Жилые районы, которые наше предприятие строит для семей сотрудников, уже оснащены всей необходимой инфраструктурой. Во дворах построены детские и спортивные площадки, высажены деревья, кустарники, цветы, установлена необходимая уличная мебель. Мы надеемся, что еще одна спортивная площадка для жителей «Восточного» и всего Котельниково станет прекрасным подарком для тех, кто заботится о своем здоровье, любит движение и спорт, – отметил Виктор Глущенко.