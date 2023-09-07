Общество

Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политике

Общество 07.09.2023 10:41
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07.09.2023 10:41


В Волгограде студентам рассказали, как на промышленных предприятиях реализуются экологические мероприятия. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», для молодых людей устроили экскурсию на примере Волгоградского алюминиевого завода. И поскольку экскурсия проводилась с приставкой «эко» -  для передвижения по предприятию участникам экскурсии предложили велосипеды вместо автобусов. 
Во время экскурсии, которая длилась полтора часа, студентам Волгоградского государственного технического университета выпала возможность не только побывать на одном из крупнейших промышленных предприятий региона, но и узнать об экологической политике Волгоградского алюминиевого завода (входит в состав компании РУСАЛ – Прим.ред.). Отметим, что перед тем, как попасть на территорию завода, ребят познакомили с техникой безопасности при передвижении по территории, а также выдали специальные жилеты и каски. 

После нескольких минут по дорогам между цехами – первая остановка. Здесь студентов волгоградского политеха познакомили с процессом замкнутого водооборота: на заводе функционирует замкнутая система водоснабжения, что позволяет избежать сбросов загрязняющих веществ на почву и в реки. Учитывая, что промплощадка оборудована ливневой канализацией, которая закольцована и входит в эту же систему, вся неиспарившаяся вода накапливается в специальном пруду и впоследствии используется снова. 

Санитарно-промышленную лабораторию участники экскурсии посетили на втором этапе. Здесь сотрудники рассказали ребятам о процессе регулярного контроля состояния почвы, воздуха, воды, а также познакомили с работой мобильного «Экологического поста».
На последней точке студенты узнали о системе сухой газоочистки. Так, очистная установка обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 99%. Технология основана на способности глинозема - основного сырья алюминиевого производства - адсорбировать фтор и его соединения, а также смолистые вещества. Кстати, после выполнения роли фильтра обогащенный фтором глинозем возвращается в производство.
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 Такая нестандартная, но в тоже время, интересная и познавательная экскурсия получила отклик среди наших студентов. Ребята остались довольны возможностью попасть на территорию завода и увидеть работу предприятия своими глазами, – говорит ведущий инженер отдела карьеры и трудоустройства Волгоградского технического университета Артем Шагальдян, отмечая одновременно, что подобные мероприятия несомненно повышают интерес молодежи к работе на подобных волгоградских заводах.  
Добавим, что побывать на заводе может любой желающий, в том числе, представители общественных экологических организаций. Для этого нужно оставить заявку на официальной странице предприятия социальной сети ВКонтакте «РУСАЛ Волгоград» - https://vk.com/rusal_volgograd.

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