Общество

«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла Губина

Общество 06.09.2023 20:41
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06.09.2023 20:41


Сегодня в Новоаннинском районе Волгоградской области простились с 35-летним Павлом Губиным. Как сообщили V102.RU в администрации  района, гвардии младший сержант, механик-водитель БИП принимал участие в СВО под позывным «Артист».
Павел родился в Махачкале и в середине 90-х годов приехал в Новоаннинский с родителями. Учился в школах №№1 и 2. Павел увлекался спортом, ни одно из культурно-массовых мероприятий не проходило без него. Окончив школу, молодой человек поступил в Панфиловское училище, потом отслужил срочную службу, после чего заключил контракт и отправился служить в миротворческие войска. Павел был участником событий в грузинском Цхинвали, где был снайпером.
Павел женился в сентябре 2019 года. Ушел добровольцем на СВО в 2023 году и погиб при исполнении воинского долга.
У него осталась 9-месячная дочка. 
Фото администрации Новоаннинского района VK.com

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