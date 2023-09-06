Общество

Регоператор открыл в Волгограде новые абонентские участки

Общество 06.09.2023 16:17
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06.09.2023 16:17


Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «ЭкоЦентр» – сообщил 6 сентября об открытии в Волгограде новых абонентских отделов, куда могут обращаться как физические, так и юридические лица. 

Так, в Центральном районе волгоградцам готовы помочь в решении вопросов по лицевым счетам, начислениям, внесении изменений по количеству проживающих по адресу ул. Краснознаменская 12. Здесь же представители бизнеса могут оставить свои заявки на заключение договоров. В Советском районе, на проспекте Университетском, 64, с этого дня оказывают те же услуги жителям Волгограда. В Красноармейском районе прием абонентов ведется по адресу бульвар им. Энгельса, 26 А, в Тракторозаводском – на ул. Ополченской, 6. 

Как сообщили V102.ru в «ЭкоЦентре», сегодня абонентские участки продолжают работать в усиленном режиме: с 8:30 до 19:00, с понедельника по пятницу.

В муниципальных образованиях прием абонентов-физических лиц организован на участках ПАО «Волгоградэнергосбыт» по графику: вторник, четверг – с 8:00 до 17:00, в пятницу – с 8:00 до 12:30. 

Напомним, что абонентские участки регионального оператора «ЭкоЦентр» принимают представителей бизнеса и население в Волжском (ул. Московская, 3), Урюпинске (проспект Ленина, 76) и Камышине (ул. Ленина, 34).

Кроме того, дополнительно по вопросам расчетов, связанных с предоставлением услуги по вывозу отходов, прием потребителей ведется на базе офисов ИВЦ ЖКХ и ТЭК во всех районах Волгограда.

За месяц работы регоператора порядка 7 тысяч юридических лиц обратились в абонентские участки за заключением договоров и 2 000 физических лиц внесли изменения по количеству проживающих и решили вопросы, связанные с начислениями.

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