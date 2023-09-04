Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборов





Незапланированные мини-каникулы либо обучение на дому могут быть введены в некоторых школах на территории Волгограда в период с 8 по 10 сентября.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет образования, данная мера обусловлена предстоящими выборами и актуальна только для тех учебных учреждений, где будут организованы избирательные участки.

– В тех образовательных учреждениях, где располагаются избирательные участки, в дни голосования будут организованы «Дни здоровья», экскурсии или дистанционное обучение, – предупредили в комитете образования, науки и молодежной политики 4 сентября.

При этом в облкомобразования уточнили, что формат проведения мероприятий будет определять в каждом отдельном случае администрация школы или даже классы самостоятельно совместно с родителями.