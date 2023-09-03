Общество

В Волгограде с помощью технологий оживили героическую историю БК-31

Общество 03.09.2023 21:35
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03.09.2023 21:35



Мультимедийный показ «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31» состоялся сегодня, 3 сентября, в центре Волгограда. Как сообщает V102.RU, холстом для захватывающего 30-минутного представления стал фасад мемориального выставочного комплекса БК-31 на Центральной набережной.
С помощью аудиовизуальных и световых инсталляций зрителю рассказали историю героического бронекатера, который перевозил продовольствие, людей и оружие под огнем фашисткой артиллерии. А также о подвиге экипажа, который не боялся смерти и просто выполнял свою работу. Командиру БК-31 Павлу Никитину было всего 23 года, когда он возглавил экипаж этого речного «танка».
Показали авторы и последние минуты жизни бронекатера, который затонул в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года.
- Погибаю, но не сдаюсь! – эти слова прозвучали в финале истории, которая тронула зрителей. Свои эмоции они выразили аплодисментами. После окончания показа начался фейерверк.
Организаторами мероприятия выступили Военно-исторический музей «Наследие» при поддержке администраций Волгоградской области и Волгограда, а также Ассоциации волонтерских центров.
Напомним, год назад на бронекатере уже проходило подобное представление.
Фото из архива «Высота 102»

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