В Волгограде 3 сентября повторно «оживят» БК-31

Напомним, год назад на бронекатере уже проходило подобное представление.
Общество 02.09.2023 09:19
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02.09.2023 09:19
Напомним, год назад на бронекатере уже проходило подобное представление.
3 сентября жители и гости Волгограда в рамках празднования Дня города увидят мультимедийный показ «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31». Начало – в 20-30 ч. Как рассказали V102.RU в администрации Волгограда, светозвуковое представление будет организовано на Центральной набережной на фасаде мемориального выставочного комплекса БК-31. Оно расскажет о судьбе речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года.Вход на мероприятие свободный. Мультимедийный показ реализуется Военно-историческим музеем «Наследие» при поддержке администраций Волгоградской области и Волгограда, а также Ассоциации волонтерских центров.
Напомним, год назад на бронекатере уже проходило подобное представление.
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