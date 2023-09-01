В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройку

Объект площадью около 400 тысяч квадратных метров планировалось разместить на въезде в Волжский со стороны Средней Ахтубы. Здесь должен был разместиться оптовый продовольственный рынок, складские терминалы, центр обучения персонала и гостиницы. Объем инвестиций объекта со среднесуточным грузооборотом в 3 тысячи тонн оценивался примерно в 200 миллионов долларов. В случае удачного решения вопроса с инвестициями логистический центр мог появиться в Волжском уже в 2026 году.
Общество 01.09.2023 08:37
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01.09.2023 08:37
Объект площадью около 400 тысяч квадратных метров планировалось разместить на въезде в Волжский со стороны Средней Ахтубы. Здесь должен был разместиться оптовый продовольственный рынок, складские терминалы, центр обучения персонала и гостиницы. Объем инвестиций объекта со среднесуточным грузооборотом в 3 тысячи тонн оценивался примерно в 200 миллионов долларов. В случае удачного решения вопроса с инвестициями логистический центр мог появиться в Волжском уже в 2026 году.
Депутаты Волжской городской думы на заседании 31 августа приняли решение передать территорию, где планировалось строительство крупного логистического центра, под жилую застройку будущих микрорайонов 41 и 42. Как сообщает V102.RU со ссылкой на представительный орган, народные избранники внесли соответствующие изменения в генеральный план города.Любопытно, что в 2019 году интерес к логистическому центру проявляли китайцы из города Шиянь, которые даже приезжали в Волгоградскую область и встречались с руководителями города и местными бизнесменами. Ранее в КНР ездила делегация Волжского в поисках потенциальных инвесторов для строительства логистического центра.
Объект площадью около 400 тысяч квадратных метров планировалось разместить на въезде в Волжский со стороны Средней Ахтубы. Здесь должен был разместиться оптовый продовольственный рынок, складские терминалы, центр обучения персонала и гостиницы. Объем инвестиций объекта со среднесуточным грузооборотом в 3 тысячи тонн оценивался примерно в 200 миллионов долларов. В случае удачного решения вопроса с инвестициями логистический центр мог появиться в Волжском уже в 2026 году.
Однако за несколько лет инвесторов найти так и не удалось. Теперь эта территория, как и планировалось изначально, будет застраиваться жилыми домами – как высотками, так и малоэтажными зданиями.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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