В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройку





Депутаты Волжской городской думы на заседании 31 августа приняли решение передать территорию, где планировалось строительство крупного логистического центра, под жилую застройку будущих микрорайонов 41 и 42. Как сообщает V102.RU со ссылкой на представительный орган, народные избранники внесли соответствующие изменения в генеральный план города. Депутаты Волжской городской думы на заседании 31 августа приняли решение передать территорию, где планировалось строительство крупного логистического центра, под жилую застройку будущих микрорайонов 41 и 42. Как сообщает V102.RU со ссылкой на представительный орган, народные избранники внесли соответствующие изменения в генеральный план города.

Однако за несколько лет инвесторов найти так и не удалось. Теперь эта территория, как и планировалось изначально, будет застраиваться жилыми домами – как высотками, так и малоэтажными зданиями. Однако за несколько лет инвесторов найти так и не удалось. Теперь эта территория, как и планировалось изначально, будет застраиваться жилыми домами – как высотками, так и малоэтажными зданиями.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Любопытно, что в 2019 году интерес к логистическому центру проявляли китайцы из города Шиянь, которые даже приезжали в Волгоградскую область и встречались с руководителями города и местными бизнесменами. Ранее в КНР ездила делегация Волжского в поисках потенциальных инвесторов для строительства логистического центра.Объект площадью около 400 тысяч квадратных метров планировалось разместить на въезде в Волжский со стороны Средней Ахтубы. Здесь должен был разместиться оптовый продовольственный рынок, складские терминалы, центр обучения персонала и гостиницы. Объем инвестиций объекта со среднесуточным грузооборотом в 3 тысячи тонн оценивался примерно в 200 миллионов долларов. В случае удачного решения вопроса с инвестициями логистический центр мог появиться в Волжском уже в 2026 году.