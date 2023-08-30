В Волгограде 30 августа запечатлели голубое суперлуние





Пик активности «голубого» суперлуния придется в ночь с 30 на 31 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс Погода, эту картину смогут наблюдать в том числе и жители Волгограда. Пик активности «голубого» суперлуния придется в ночь с 30 на 31 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс Погода, эту картину смогут наблюдать в том числе и жители Волгограда.









Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Это явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.Пик активности «голубого» суперлуния — одна летняя ночь, с 30 на 31 августа.- Голубая луна будет видна за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Для наблюдения за суперлунием следует выехать на природу подальше от черты города. Это одно из самых крупных суперлуний за год, поэтому его лучше не пропускать. При условии хорошей погоды и ясного неба можно будет наблюдать за ней всю ночь, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса Яндекс Погода.Интересно, что это самое крупное суперлуние 2023 года. Во время сближения Луны и Земли спутник окажется на расстоянии всего лишь 357 344 километров от Земли — так близко Луну еще не видели. Максимальной точки спутник достигнет 31 августа в 4:35 утра по московскому времени.