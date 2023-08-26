Синоптики спрогнозировали до +4 в Волгоградской области в ближайшие дни









В Волгоградской области в эти выходные, по прогнозам синоптиком, ожидается комфортная погода днем и прохладная ночью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, днем в районах области в субботу, 26 августа, столбик термометра поднимется до +21...+26º.

В Волгограде сегодня воздух прогреется до +23...+25º.

В воскресенье, 27 августа, по области ночью возможен кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, утром и днем северо-западный 9-14 м/с.

Температура ночью составит +9...+14º, а при прояснении и вовсе +4...+9º. Днем потеплеет до +20...+25º, а местами до +25...+30º.

В Волгограде в последнее воскресенье августа осадков не обещают. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, утром и днем северо-западный 9-14 м/с.

В ночные часы температура опустится до +11...+13º. Днем потеплеет до +26...+28º.

Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»