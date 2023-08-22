ЦГМС: в Волгоградской области из-за дождей до +28 понизится температура

Значительное понижение дневной температуры спрогнозировали специалисты Волгоградского ЦГМС. Как сообщает ИА «Высота 102», до +28 градусов в регионе похолодает уже в среду, 23 августа. При этом в отдельных районах возможны дожди, а местами и туманы.

– 23 августа в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман, – говорится в краткосрочном прогнозе волгоградских специалистов. – Утром и днем порывы ветра будут достигать всего 10 метров в секунду, места возможно усиление до 14 м/с. При этом температура воздуха в дневное время ожидается от +23 до +28 градусов.

Уточняется, что в среду в областном центре будет на один градус жарче – не более +29 градусов, а дожди в Волгограде 23 августа маловероятны.

В четверг, 24 августа, в Волгоградской области станет еще свежей – прогнозируемая температура лишь +27 градусов. При этом ни в Волгограде, ни в районах региона существенных осадков не ожидается.

В пятницу в регионе, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, резких погодных перемен не предвидится. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, а воздух прогреется лишь до +27 градусов в районах и до +26 градусов в Волгограде.