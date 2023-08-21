На юге Волгограда за ночь «Концессии» по-тихому заменили старую трубу

Еще один изношенный участок теплосети перед предстоящей зимой заменили в Волгограде «Концессии теплоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102», изношенную трубу диаметром 300 мм и протяженностью 120 метров проложили в Красноармейском районе Волгограда – под проезжей частью проспекта Героев Сталинграда между домами № 1 и № 2.

По информации специалистов, сложность работ в данном случае объясняется не только тем, что теплосеть проходит под автодорогой, но и тем, что она проложена также под трамвайными путями. «Концессии», чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, синхронизировали работу по замене участка с реконструкцией Марийского путепровода: таким образом, обновление участка трубопровода не создало дополнительных проблем автомобилистам.

По информации компании «Концессии теплоснабжения», заменить старый участок трубы удалось рабочим всего за одну ночь. На объект привезли футляр с уже проложенной в него трубой.

– В ночь с 18 на 19 августа были произведены земляные работы, за ночь работники полностью разработали котлован, демонтировали старые трубы и подготовили основание для укладки футляра с новой трубой. Выполненный из современных материалов, футляр защитит трубопровод от механического воздействия и в разы повысит надежность эксплуатации сетей, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.