Боец «Сталинграда» из Волгограда стал православным на передовой СВО

Общество 19.08.2023 11:31
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19.08.2023 11:31
Боец отряда «Сталинград», которые сейчас принимает участие в СВО, прямо на передовой стал православным христианином. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, зону специальной военной операции на днях посетили руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии иерей Владимир Пономаренко и настоятель храма святителя Николая Чудотворца Ельшанского благочиния иерей Николай Лихолетов. Это уже не первая командировка в зону СВО священников Волгоградской епархии.
Бойцы специального добровольческого отряда «Сталинград» помолились перед иконой святого Георгия. Эта икона из храма Всех святых на Мамаевой кургане была передана в прошлом году в дар Волгоградской епархии генерал-полковником Владимиром Шамановым, героем Российской Федерации. Кроме того, священники окрестили бойца Евгения, который изъявил желание стать православным христианином.Фото волгоградской епархии
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