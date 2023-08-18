Общество

«Это загляденье какое-то»: россияне массово съезжаются на озеро лотосов под Волгоградом

Общество 18.08.2023 18:43
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18.08.2023 18:43


Местом настоящего паломничества для сотен жителей разных регионов России в эти дни стало знаменитое озеро лотосов в Волгоградской области. Десятки туристов ежедневно приезжают в Среднеахтубинский район, чтобы лично увидеть нежные и благородные цветы и, конечно, сделать фото на память. За очередной серией фотографий к поселку Красный Буксир отправился 18 августа и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин. 


Уже больше двух недель волгоградские лотосы изо дня в день балуют восторженные взоры туристов. За это время в Волго-Ахтубинской пойме побывали у водоема сотни гостей региона. Некоторые признаются в том, что следуя через Волгоградскую область транзитом, заранее поставили цель – заехать и повидать лотосы. 

– Мы из Первоуральска, возвращаемся домой после отдыха у родственников на море. Давно слышали про волгоградское озеро лотосов и в этом году решили заскочить, – говорит гостья региона Надежда. – Честно скажем, из-за жары сомневались, стоит ли делать остановку, но сейчас уверены, что не зря: это же просто загляденье какое-то! 


К слову, сегодня у озера лотосов в пойме не так многолюдно, как неделю назад, когда официально объявили о начале цветения. У кромки воды волгоградцы и жители других регионов делают про запас десятки кадров: вот одинокий цветок, а вот на фоне озера близкие люди. Конечно, не обходится без селфи для соцсетей. 


По информации специалистов, цветение лотосов длится в среднем около месяца: одни цветки опадают – и тут же распускаются новые.  Еще пара дней – и на берегу озера можно будет расположиться абсолютно спокойно, чтобы в полной тишине созерцать прекрасное. 


Напомним, что жители Волгоградской области из года в год тревожатся о судьбе уникального озера. Однако специалисты уверены – нежному, но упорному цветку практически ничего не угрожает. Навредить может лишь чрезмерная активность туристов. 

– Несмотря на просьбы и предупреждения, люди заходят в воду, идут по листьям, а порой даже стараются сорвать цветы. Конечно, поведение уже не такое варварское, как в первые годы, но все же проблемы сохраняются, – сетуют специалисты природного парка Волго-Ахтубинская пойма. – После массовых фотосессий на берегу озера листья лотосов начинают сохнуть. Да, популяция от этого не погибнет. Однако у туристов, которые только приедут к озеру позже, впечатления будут уже не те.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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