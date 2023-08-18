ЦБ: в Волгоградской области черные кредиторы замаскировались под ломбарды









Шесть компаний с признаками нелегальной деятельности, которые предлагали населению краткосрочные займы под залог имущества, выявлены в Волгоградской области за шесть месяцев этого года, сообщили V102.RU в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

Преимущественно такие компании, которые имеют славу черных кредиторов, выдавали себя за комиссионные магазины, но фактически представляли услуги ломбардов. Они предлагали краткосрочные займы под залог имущества, хотя по закону не имели права этого делать. Их деятельность пресечена.

- Комиссионные магазины не поднадзорны Банку России, поэтому нередко маскируются под ломбарды, чтобы вести нелегальную деятельность. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа», а в действительности могут продать «залог» в любое время, поскольку юридически оно залогом не является. Обращаясь к недобросовестным участникам финансового рынка, потребитель рискует потерять деньги и имущество, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. – Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо него вам дают подписать договор комиссии, купли-продажи или иной документ, значит вы обратились не в ломбард.

Нарушителей внесли в список компаний с признаками нелегальной деятельности, куда попадают финансовые пирамиды, черные кредиторы и нелегальные участники рынка ценных бумаг. За весь период ведения этого списка в него включено 32 компании, зарегистрированные в Волгоградской области.



