Общество 18.08.2023 14:30
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18.08.2023 14:30
25% жителей Южного федерального округа заявили об улучшении своего финансового положения в последние два года. При этом 33% не знают, сколько точно у них сейчас собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Таковы результаты опроса* о личном финансовом положении россиян, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».
37% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 25% оно улучшилось (у 18% скорее да, у 7% определенно да). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 37% (скорее ухудшилось у 26%, определенно ухудшилось у 11%).
31% респондентов отметили рост доходов за последние два года (24% незначительный, 7% значительный). У 35% респондентов доходы за этот период не изменились. О снижении доходов заявили 34% опрошенных (у 14% незначительное снижение, у 20% значительное).
Лишь 67% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). 29% могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. 4% не знают своих финансовых запасов (на Дальнем Востоке и Северном Кавказе по 11%).
36% респондентов ведут учет своих доходов и расходов постоянно - каждый день или каждый месяц. Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 39%. У 15%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. 10% не учитывают свои финансы и не намерены вести такой учет.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.
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