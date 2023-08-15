Общество

В Волгограде резко вырос спрос на репетиторов по русскому и литературе

Общество 15.08.2023 11:47
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15.08.2023 11:47


В Волгоградской области отмечается высокий спрос на услуги репетиторов по таким школьным предметам как русский язык и литература. Так, по информации аналитиков «Авито», спрос на дополнительные занятия по литературе в Волгограде к началу августа вырос на 167% по сравнению с показателями прошлого года. 

– В Волгограде также отмечается рост спроса на репетиторов по русскому языку – на 78%, интерес к математике врос на 44%,к биологии – на 30%. Спрос на репетиторов по физике вырос в 2,5 раза, – говорится в результатах последнего исследования. – А вот спрос на репетиторов по обществознанию в этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Аналитики также уточняют, что средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 рублей в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора.

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