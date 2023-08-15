



Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования жителям Республики Дагестан в связи со взрывом на АЗС и гибелью десятков жителей Махачкалы. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров направил телеграмму с соболезнованиями на имя главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

– От лица всех жителей волгоградского региона и от себя лично Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, пожелал выздоровления всем пострадавшим, – сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области 15 августа.

По последним данным МЧС России, в результате взрыва в Махачкале погибли 30 человек, 105 получили ранения. Трое погибших – дети.

Трагедия произошла вечером 14 августа. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, прилегающую к жилому массиву. В результате возгорания на АЗС прогремел взрыв, площадь пожара составила 600 квадратных метров.