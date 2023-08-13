Под Волгоградом подняли останки бойца с билетами на поезд и талонами к врачу









Волгоградские поисковики подняли останки 25 бойцов, погибших в кровавых боях на подступах к Сталинграду. Узнать имя одного из них помогли сохранившиеся спустя восемьдесят лет документы - красноармейская книжка, квитанция на перевод денег «Героям-Севастопольцам», карточки с талонами на хлеб и сахар, три справки районной больницы и талон к врачу.

- В августе 1942 за железнодорожный узел Тундутово велись тяжёлые бои. Попав в окружение, 1392 стрелковый полк всего за два дня - с 23 по 25 августа - потерял на этом участке 974 человека! Сейчас наши поисковики подняли останки 25 бойцов из 6-й стрелковой роты 1392 стрелкового полка легендарной дальневосточной 422 стрелковой дивизии , - рассказывает участник поискового отряда «Красноармеец» Анастасия Соловьева. – К сожалению, документы были только у троих красноармейцев из Комсомольска-на-Амуре. Сотрудники Правительства Хабаровского края вышли на связь и пообещали оперативно найти их родственников.

Чаще всего в руках Анастасии Соловьевой оказываются истлевшие и чудом сохранившиеся клочки смертных медальонов. Однако в этот раз участникам экспедиции по-настоящему повезло – вместе с останками погибшего в боях политрука они нашли хорошо сохранившиеся документы, проливающие свет на его жизнь.













- У политрука Петра Алексеева в маленьком кошельке хранилась не только красноармейская книжка, но и протокол 6-й стрелковой роты, квитанция на перевод денег «Героям-Севастопольцам» на сумму 1674 рубля, билеты на поезд от железнодорожных станций Эбергард и Лазо Приморский, карточки с талонами на хлеб и сахар 1941 года, квитанция сельсовета за 1939 год, три справки Ирбейской районной больницы, талон к врачу, аттестат на продовольствие, блокнот, красноармейская газета «Боевой листок» и фрагменты телеграммы, - перечисляет волгоградка. – А вот у красноармейца Ивана Лескова при себе был только смертный медальон. Документы, пролежавшие 81 год в сухой волгоградской земле, не всегда моментально поддаются прочтению. К каждой находке нужен индивидуальный подход. Какое-то время усушенная бумага остается в воде. Пока она держится над водой, ее лучше не трогать – только раскрошишь и толком ничего не прочитаешь. А вот когда документ набирает достаточно влаги и опускается, с ним можно работать.













Ради каждой буквы на хрупком обрывке бумаги участница поискового отряда проводит целую операцию. Одно лишь открытие медальона может занять до 3-4 часов.

- В зависимости от состояния документа я подбираю средство для выведения окисла железа. Хорошо работает щавелевая кислота. Для чтения очень тонких бумаг иногда пробую и слабый раствор желатина, - делится профессиональными тонкостями Анастасия Соловьева. – Самый тяжелый и ответственный момент – вскрытие самого медальона. Иногда документы настолько хрупкие, что этот процесс может затягиваться на три, а то и четыре часа. Когда я оказываюсь в шаге от прочтения имени бойца, безусловно, нервничаю. И это все лишь вершина айсберга. Важно не только открыть медальон, но и восстановить текст. Документы заполнялись чернилами и карандашом. И вот парадокс – карандаш спустя десятки лет сохраняется на бумаге лучше. А вот текст, написанный чернилами, исчезает быстрее.

После ювелирной работы с «выжившими» в земле документами Анастасия Соловьева собирает крупицы информации в военных, партийных и ведомственных архивах. Каждое возвращенное имя бойца женщина называет настоящей победой.

- В нашей работе есть много нюансов. Например, если достать медальон и земли и вскрыть его на солнце, у бумаги начнется обратный процесс превращения в дерево. Поэтому чем быстрее поисковики упакуют его, тем больше шансов останется на прочтение документа. Установленное имя солдата – это результат большой совместной работы. И, конечно, для каждого поисковика это великая радость. Главное, чтобы найденных нами бойцов по-прежнему ждали дома. Сколько бы лет не прошло после завершения войны.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102» / поисковый отряд «Красноармеец»