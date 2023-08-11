Общество

Тюменцев наказали за душные дни в музее-панораме «Сталинградская битва»

Общество 11.08.2023 06:59
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11.08.2023 06:59


Поставщику кондиционеров в музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде не удалось обжаловать решение УФАС о внесении в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ООО «ГЕНЕЗИС АЙР» обжаловало это решение, так как считало, что это произошло не по их вине, а по вине таможенных органов.
Согласно материалов дела, ФГБУК Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» в июле 2022 года заключил государственный контракт с ООО «ГЕНЕЗИС АЙР» из Тюмени на поставку и установку системы кондиционирования залов музея-панорамы «Сталинградская битва». Цена контракта составила 1 468 912 рублей. Однако свои обязательства поставщик не смог исполнить, в связи с чем 4 октября 2022 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Также было подано заявление в УФАС о включении информации об ООО «ГЕНЕЗИС АЙР» в реестр недобросовестных поставщиков, что и было сделано.
Поставщик обжаловал это решение в арбитражном суде Волгоградской области, а далее в апелляционном и кассационном порядке.
- Вышестоящие инстанции признали решение Арбитражного суда Волгоградской области законным и обоснованным, указав, что срыв поставки товаров третьими лицами и отсутствие вследствие этого в его действиях вины, не может освобождать общество от публично-правовой ответственности, - пояснили в арбитраже. - Данное обстоятельство является предпринимательским риском, сопутствующим деятельности хозяйствующего субъекта, то есть риском, не относящимся на заказчика, который вправе своевременно получить то, на что он рассчитывал. 
Суд посчитал, что ООО «ГЕНЕЗИС АЙР» должно было оценить возможность исполнения контракта, в том числе с учетом возможных сложностей, связанных с таможенными процедурами.
Решение вступило в законную силу.

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