Волгоградец взыскал с судебных приставов 1 миллион 44 тысячи рублей за испорченный автомобиль, который был изъят у него в октябре 2019 года. Как рассказали V102.RU в Тракторозаводском районном суде Волгограда, иск был подан солидарно к Тракторозаводскому районному отделу судебных приставов и УФСПП по Волгоградской области.

Несколько лет назад у гражданина за долги был изъят автомобиль Mercedes-Benz. Через два месяца после этого выяснилось, что дорогостоящая машина за время нахождения ее у судебных приставов пришла в негодность. В частности, в момент ареста иномарки в ней находился ящик яблок, которые съели грызуны. При этом мыши погрызли пластиковые бутылки, упаковку из картона, оставив после себя кучки фекалий по всему салону.

Мало того, сгнившие яблоки пропитали насквозь сиденья, а обивка разошлась в местах протечки. Владелец автомобиля обнаружил также пропажу всех аварийных комплектующих, а с двигателя была снята крышка. Исчезли и другие запчасти иномарки.

В феврале 2020 года волгоградец обратился в Тракторозаводский районный суд Волгограда с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю. Решением суда от 20 мая этого же года ему было отказано в иске.

Но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда это решение суда было отменено, а в пользу владельца иномарки с Российской Федерации в лице ФССП России было взыскано 12000 рублей в счет возмещения ущерба.

Однако оценка повреждений ни судом первой инстанции, ни апелляционной не проводилась, экспертиза не назначалась, размер ущерба был определен лишь по видимым повреждениям – а именно, по загрязнению салона, без учета скрытых и не выявленных повреждений.

Лишь в сентябре 2021 года автомобиль был возвращен его владельцу. К этому времени к ранее зафиксированным повреждениям добавились новые: трещины, потертости, сколы, разбитые стекла и зеркало. Мало того, автомобиль имел следы от передвижения на спущенном колесе – как будто машиной кто-то пользовался.

В связи с обнаруженными повреждениями истец обратился к официальному дилеру для проверки технического состояния автомобиля, в результате чего были выявлены новые повреждения, ранее не установленные и не обнаруженные ни истцом, ни судами первой и апелляционной инстанции.

Эксперты установили, что на восстановление автомобиля необходим 1 миллион 44 тысячи рублей. Именно эти средства волгоградец и просил взыскать в новом иске.

В ходе рассмотрения дела было доказано, что судебный пристав-исполнитель не обеспечил надлежащих условий хранения изъятого автомобиля, не осуществлял контроль за ответственным хранителем, который обязан был принять меры по недопущению повреждения имущества

Решением суда с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России за счет казны Российской Федерации в пользу волгоградцы был взыскан ущерб в сумме 1 044 000 руб. Ответчик уже обжаловал данное решение суда.