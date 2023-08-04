Общество

Волгоградец взыскал 1 миллион за изъятый приставами и разграбленный Mercedes

Общество 04.08.2023 16:16
0
04.08.2023 16:16


Волгоградец взыскал с судебных приставов 1 миллион 44 тысячи рублей за испорченный автомобиль, который был изъят у него в октябре 2019 года. Как рассказали V102.RU в Тракторозаводском районном суде Волгограда, иск был подан солидарно к Тракторозаводскому районному отделу судебных приставов и УФСПП по Волгоградской области. 

Несколько лет назад у гражданина за долги был изъят автомобиль Mercedes-Benz. Через два месяца после этого выяснилось, что дорогостоящая машина за время нахождения ее у судебных приставов пришла в негодность. В частности, в момент ареста иномарки в ней находился ящик яблок, которые съели грызуны. При этом мыши погрызли пластиковые бутылки, упаковку из картона, оставив после себя кучки фекалий по всему салону. 

Мало того, сгнившие яблоки пропитали насквозь сиденья, а обивка разошлась в местах протечки. Владелец автомобиля обнаружил также пропажу всех аварийных комплектующих, а с двигателя была снята крышка. Исчезли  и другие запчасти иномарки. 

В феврале 2020 года волгоградец  обратился в Тракторозаводский районный суд Волгограда с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю. Решением суда от 20 мая этого же года ему было отказано в иске.

Но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда это решение суда было отменено, а в пользу владельца иномарки с Российской Федерации в лице ФССП России было взыскано 12000 рублей в счет возмещения ущерба.

Однако оценка повреждений ни судом первой инстанции, ни апелляционной не проводилась, экспертиза не назначалась, размер ущерба был определен лишь по видимым повреждениям – а именно, по загрязнению салона, без учета скрытых и не выявленных повреждений.

Лишь в сентябре 2021 года автомобиль был возвращен его владельцу. К этому времени к ранее зафиксированным повреждениям добавились новые: трещины, потертости, сколы, разбитые стекла и зеркало. Мало того, автомобиль имел следы от передвижения на спущенном колесе – как будто машиной кто-то пользовался. 

В связи с обнаруженными повреждениями  истец обратился к официальному дилеру для проверки технического состояния автомобиля, в результате чего были выявлены новые повреждения, ранее не установленные и не обнаруженные ни истцом, ни судами первой и апелляционной инстанции.

Эксперты установили, что на восстановление автомобиля необходим 1 миллион 44 тысячи рублей. Именно эти средства волгоградец и просил взыскать в новом иске. 

В ходе рассмотрения дела было доказано, что судебный пристав-исполнитель не обеспечил надлежащих условий хранения изъятого автомобиля, не осуществлял контроль за ответственным хранителем, который обязан был принять меры по недопущению повреждения имущества

Решением суда с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов России за счет казны Российской Федерации в пользу волгоградцы был взыскан ущерб в сумме 1 044 000 руб. Ответчик уже обжаловал данное решение суда. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.08.2023 18:14
Общество 04.08.2023 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:40
Общество 04.08.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:36
Общество 04.08.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:07
Общество 04.08.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 15:58
Общество 04.08.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 15:50
Общество 04.08.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 14:04
Общество 04.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 13:20
Общество 04.08.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 10:44
Общество 04.08.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 09:21
Общество 04.08.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 09:13
Общество 04.08.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 08:03
Общество 04.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 07:15
Общество 04.08.2023 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 20:40
Общество 03.08.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 19:20
Общество 03.08.2023 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
В Волгограде троллейбус №15А пустят до трамвайного кольца в ЖилгородкеСмотреть фотографии
17:40
Хирург навестит Крокодила? Подаренный байкером Волгограду фонтан выдавил из себя невозможноеСмотреть фотографии
17:36
Беженцам Донбасса в Волгограде добавят 56 млн рублей на обустройство бытаСмотреть фотографии
17:07
«Ушли на задание»: на Украине погиб 24-летний снайпер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
«ЭкоЦентр» ежедневно принимает по 1000 звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
16:16
Волгоградец взыскал 1 миллион за изъятый приставами и разграбленный MercedesСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцам рассказали, на чем доехать до нового рынка на ул. МихайловаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде выделят 18 млн на ремонт дороги к военному городкуСмотреть фотографии
15:04
В Сочи отменили оправдательный приговор присяжных волгоградскому авторитету ЕвреюСмотреть фотографии
14:43
Депутаты Госдумы РФ пересядут с сентября на «Лады» и «Москвичи»Смотреть фотографии
14:04
Теперь «Национальный». В Волгограде открыли старый-новый рынок с китайцамиСмотреть фотографии
13:20
Из Волгограда бортом МЧС эвакуировали обгоревшего 16-летнего подростка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Задержанную УФСБ в Саратове сотрудницу «Волгоградавтодора» судят за коммерческий подкупСмотреть фотографии
11:23
Животное отгоняли машинами. В Волгоградской области бык в поле разорвал пожарногоСмотреть фотографии
11:14
На песках «Динамо» в Волгограде 6 августа определятся чемпионы по пляжному волейболуСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом водитель «Лады» утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
10:44
Глухой мужчина со шрамом бесследно исчез в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области в лобовом ДТП с машиной из Липецка погибли четвероСмотреть фотографии
09:21
Андрей Бочаров проверил строительство новой школы-тысячника в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области похоронят участника СВО Ивана ФроловаСмотреть фотографии
09:01
Вице-губернатору Иванову доложили об успехах в волгоградском АПК на «Дне поля»Смотреть фотографии
08:33
В Волгограде перевернувшаяся фура парализовала движение автобусов №2 и 77Смотреть фотографии
08:03
Волгоградец отсудил у ветклиники 786 тысяч за смерть степной рыси от сепсисаСмотреть фотографии
07:15
Под Волгоградом нашли замену оскандалившемуся после доноса на учителя чиновникуСмотреть фотографии
21:27
Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей жителям осажденного СталинградаСмотреть фотографии
20:40
Оставивший странное сообщение астраханец пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделюСмотреть фотографии
19:45
Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путяхСмотреть фотографии
19:20
Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»Смотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцемСмотреть фотографии
 