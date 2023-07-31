Общество

В Волгоградской области десантникам пообещали жару до +38 °С

Общество 31.07.2023 09:35
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31.07.2023 09:35


В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается значительное повышение температуры. Как сообщает V102.RU, к Дню ВДВ воздух раскалится до +38 °С. 

— Завтра, 1 августа, по региону дождей не ожидается. Установится переменная облачность. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. Ночью +17...+22 °С, при прояснении до +12 °С, днем +28...+33 °С, местами температура поднимется до +38 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — 2 августа по области также сухо и солнечно. Ветер юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы +18...+23 °С, при прояснении до +13 °С, днем +28...+33 °С, местами до +38 °С.

В Волгограде 1 августа осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночной период столбики термометров покажут +21...+23 °С, днем +33...+35 °С. 

— Сегодня, 31 июля, в городе на Волге без существенных осадков с северо-восточным ветром 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +32...+34 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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