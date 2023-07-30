В Волгоградской области к 1 августа похолодает до +10 °С

Для жителей Волгограда и области новая рабочая неделя преподнесет погодные сюрпризы. В начале августа, как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградских синоптиков, регион ожидает похолодание до +10 °С.

— В понедельник, 31 июля, осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью температура опустится до +15...+20 °С, при прояснении до +10...+15 °С, в дневные часы по региону +26..+31 °С, а местами воздух прогреется до +34 °С.

В первый день августа прогнозисты также не обещают дождей. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночной период +15...+20 °С, местами при прояснении +10...+15 °С, днем столбики термометров покажут до +30...+35 °С.

— В Волгограде первый рабочий день будет сухим и солнечным. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью в городе +16...+18 °С, днем +31...+33 °С, — добавили в ЦГМС. — 1 августа в областном центре без существенных осадков и юго-восточный ветер 6-11 м/с. В ночной период +18...+20 °С, днем +32...+34 °С.

Сегодня в Волгограде без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. После обеда обещают до +29...+31 °С. По региону в воскресенье, 30 июля, прогнозируют сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с. В дневные часы температура поднимется до +26...+31 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 31 июля по 6 августа в Волгограде будет солнечно и сухо, вернется жара. Самым теплым днем на новой неделе станет воскресенье, 6 августа. В этот день температура днем составит до +37 °С. Относительно прохладным в сравнении с выходными станет понедельник, 31 июля. Дневная температура не превысит + 32 °С. Осадков на новой неделе синоптики не обещают.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»