МЧС предупредило о +42 градусах жары в Волгоградской области









В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается сильная жара, передает V102.RU.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС в период 12.00-14.00 26 июля, а также днем 27-29 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+42ºС, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС просят жителей с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу. В такую жару лучше носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, головной убор, солнцезащитные очки и пить больше воды.



